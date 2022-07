Roma, investe una donna con lo scooter e muore sul colpo: Alessandro 58 anni, colto da un malore

Roma. L’incidente drammatico di ieri in zona Eur si è lasciato una vittima alle spalle, e un profondo senso di angoscia. Il tutto è successo in una manciata di secondi, come sembrano testimoniare alcuni passanti che, lì per caso, hanno assistito alla scena con un forte senso di impotenza di fronte agli eventi che si sono rapidamente susseguiti.

Il malore, poi lo scontro fatale in strada

Uno scontro improvviso, poi quella caduta risultata fatale per il conducente dello scooter: l’uomo è morto quasi sul colpo, la dinamica degli eventi non gli ha lasciato scampo. Prima di morire, però, l’uomo ha impattato una donna che, in quel momento, si trovava in strada per un attraversamento nei pressi dell’incrocio: è ferita gravemente e ora si trova in ospedale.

Leggi anche: Roma, centauro investe una donna e muore. Lei è grave in ospedale

La dinamica e la morte sul colpo di Alessandro

La tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino di ieri, giovedì 30 giugno. Erano le 9:00 circa. Il centauro, a bordo del suo veicolo a due ruote, stava transitando lungo viale Europa, all’altezza di viale Beethoven. La Polizia Locale parla di un malore improvviso che avrebbe colpito lo scooterista all’improvviso, rendendogli impossibile di evitare la passante. Dopo il malore, l’impatto. Una morte quasi improvvisa per lui, Alessandro Fontana, 58 anni e addetto alle vendite in un negozio della zona Prati.

La donna, in terapia intensiva dopo l’impatto

A quell’ora Alessandro stava andando a lavoro, come di consueto ogni mattina, facendo quella strada ormai da tempo. Le due ambulanze si sono immediatamente precipitate sul posto, ma per il 58enne non c’era già più nulla da fare. La donna, invece, era sdraiata a terra, in gravi condizioni: l’hanno portata all’ospedale San Giovanni dove è tuttora ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Lo strazio e il dolore dei familiari

Alessandro lascia un vuoto enorme nell’animo di quanti lo conoscevano, è morto sul colpo, secondo la ricostruzione ufficiale al momento dichiarata. I familiari dell’uomo sono increduli. La moglie, che non si trovava a Roma, bensì in vacanza con la figlia, è stata raggiunta dalla notizia solamente in serata.