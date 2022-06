Roma, centauro investe una donna e muore. Lei è grave in ospedale

Roma. Un incidente devastante che ha finito per lasciarsi una vittima alle spalle e un’altra in ospedale in condizioni gravi. L’ennesima uccisa sulla strada in pieno giorno.

Incidente mortale questa mattina a Roma

Il fatto è avvenuto questa mattina, giovedì 30 giugno, intorno alle ore 9.00 in v.le Beethoven. Qui è intervenuta la Polizia Locale del XI Gruppo Eur, proprio all’intersezione con v.le Europa.

La ricostruzione della dinamica

Quando gli agenti sono arrivato sul posto, la situazione era già critica. Stando alle primissime ricostruzioni pare che l’incidente abbia coinvolto un pedone, una donna italiana di 65 anni ed un motoveicolo Vespa 150 il cui conducente, uomo italiano di 58 anni è deceduto nonostante i soccorsi del personale sanitario.

Leggi anche: Tragico incidente in viale dei Romagnoli, scontro auto-moto: morto centauro 49enne

Morto un uomo di 58 anni

Non si conoscono bene le dinamiche, tuttavia è chiaro che l’impatto deve aver sbalzato lo scooterista fuori dal suo veicolo, facendolo rovinare drammaticamente al suolo.

Una caduta che ha comportato la morte diretta dell’uomo. La donna investita, invece, è stata trasportata presso l’ospedale S. Giovanni per le cure necessarie.

In corso accertamenti da parte della Polizia Locare per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. In prossimità di quella zona, c’è l’attraversamento pedonale, saranno la perizia e le indagini a stabilire in che modo si è verificato l’incidente.