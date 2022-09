Roma. ‘La busta si è rotta’: insulta le cassiere del negozio, poi picchia un poliziotto

Sarà capitato a tutti di fare la spesa e di tornare, a volte, a casa con la busta “rotta”. Forse stracolma di prodotti. Ma ieri, quando la busta ha ceduto, il cliente non è rientrato nella sua abitazione ‘rassegnato’. Tutto il contrario. Ha pensato bene di inveire contro le cassiere del negozio, il Maury’s che si trova a Tor Bella Monaca, in via Amico Aspertini. Tra insulti e ‘minacce’. E tutto per una busta, contro chi non aveva nessuna colpa.

La lite nel negozio Maury’s di Tor Bella Monaca

Prima si è aggirato tra gli scaffali, ha comprato tutto quello di cui aveva bisogno. Poi quando stava per pagare e mettere dentro la spesa, la busta si è rotta. E lui anziché usare la calma e la gentilezza, ha pensato bene di inveire contro le cassiere del negozio. Questo è quello che è successo ieri pomeriggio, poco dopo le 18, a Tor Bella Monaca, in via Amico Aspertini. Ed è proprio qui, nel Maury’s, che un poliziotto del Commissariato Esquilino, fuori servizio, una volta notata la scena, ha cercato di far ragionare l’esagitato, di riportarlo alla calma.

Le ‘botte’ al poliziotto

Ma la calma non faceva parte del ‘suo vocabolario’. L’uomo ha continuato con le minacce, poi si è scagliato contro il poliziotto. E lo ha aggredito, dando vita a una colluttazione. Tutto sotto gli occhi increduli dei dipendenti e dei clienti che lì, in quell’ora di punta, stavano facendo la spesa.

L’intervento della Polizia

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti di Polizia, che hanno fermato l’uomo, un italiano di 51 anni. Che ora dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, proprio lui che nella colluttazione è rimasto ferito e trasportato al Sandro Pertini, dove se la caverà con 20 giorni di prognosi. Anche il poliziotto fuori servizio è rimasto ferito, refertato con 7 giorni all’ospedale San Giovanni.

