Roma, la casa va a fuoco, evacuato palazzo di 5 piani: 4 intossicati, salvati 2 cani e 3 gatti (FOTO)

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, 28 gennaio, nel VI Municipio di Roma Le Torri, dove un appartamento ubicato a largo Ferruccio Mengaroni ha preso fuoco. L’incendio, sviluppato intorno alle ore 17:00 in un’abitazione al secondo piano della palazzina, è stato devastante.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute, inviate dalla sala operativa dei vigili del fuoco, ben sette squadre di pompieri, arrivate dalle sedi di Roma centro, La Rustica, Tuscolano, Nomentano e Ostiense. “A causa del fumo acre sprigionato dall’incendio – dichiara Riccardo Ciofi della Fns Cisl Roma Capitale e Rieti – è stato necessario evacuare l’intero palazzo a scopo precauzionale”. Il rogo è stato spento dai Vigili del Fuoco che hanno prontamente operato sia dall’interno che dall’esterno attraverso l’autoscala.

Sono in corso le attività di bonifica e verifica. Quattro persone sono rimaste intossicate. Dopo essere state portate fuori dall’abitazione dai vigili del fuoco, sono state consegnate ai sanitari del 118 nel frattempo intervenuti. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Tor Vergata, Vannini e al Policlinico Casilino per le cure del caso. Durante le operazioni di soccorso sono stati messi in salvo due cani e tre gatti, rimasti intrappolati tra le fiamme.

Soccorsi con l’autoscala

Due delle persone intossicate sono state soccorse con l’autoscala, in quanto non era possibile raggiungerle diversamente a causa delle fiamme e del fumo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, erano presenti i tecnici Italgas per verificare eventuali fughe di gas e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Al momento risultano ancora evacuate 10 persone.

L’incendio ha gravemente danneggiato solo l’appartamento da cui è partito il rogo, mentre il fumo ha invaso l’intera palazzina. Al momento i vigili del fuoco stanno procedendo alle operazioni di bonifica dell’appartamento devastato dalle fiamme.