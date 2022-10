Roma, la modella che ha raggirato il principe: in un anno spesi oltre 600mila euro

Una storia d’amore quella tra il Principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa e la modella bielorussa Tatsiana Yashchanka dove di amore ve ne era ben poco. La donna lo tempestava di messaggi, voleva avere il pieno controllo su di lui e piano piano era riuscita a prosciugargli il portafoglio. Il principe, dal canto suo, era innamorato della donna e non si è reso accorto subito del tranello nel quale era caduto.

La modella che raggira il Principe: l’esposto e il divieto di avvicinamento

In un momento di lucidità l’uomo aveva depositato un esposto alla donna, successivamente revocato. Lei, arrabbiatissima, lo ha inondato di messaggi in quanto riteneva il principe ‘colpevole’ di non aver avvisato per tempo la donna della querela. A partire dal 13 giugno scorso, è stato imposto alla ragazza il divieto di avvicinamento che le imponeva di stare lontano dal principe almeno 200 metri e di non contattarlo telefonicamente.

Il controllo

La ragazza voleva avere il pieno controllo sull’uomo, arrivando persino a darli indicazioni su come dovesse comportarsi e cosa dovesse dire durante gli interrogatori degli investigatori, tesi a portare avanti le indagini della Procura. Incurante della fragilità del principe, la modella a poco a poco gli ha prosciugato il conto in banca. Numerosi, infatti, i regali da parte dell’uomo come una Mercedes e un anello di diamanti dal valore di 85mila euro per chiederle di sposarlo, richiesta che, tuttavia, non ha mai ottenuto risposta.

I soldi

Si stima che in un anno di relazione l’uomo abbia speso per la donna ben 600mila euro. Ma non finisce qui. Tacciato dalla modella anche di esser poco generoso, il Principe doveva sostenere anche le esigenze economiche dei genitori di lei. È evidente, a questo punto, quali siano stati i reali interessi della donna.

I messaggi

Come evidenziano le indagini condotte dai Carabinieri, sono oltre 110mila i messaggi mandati dalla donna a Linguaglossa a partire dall’ottobre del 2019 e lo schema è sempre il medesimo: prima si avvicina all’uomo, poi minaccia di lasciarlo e per tornare assieme l’unica strada possibile è quella economica. Ma adesso la loro relazione è finita e le finanze del Principe al sicuro.