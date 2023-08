Roma, ladri in azione sulle auto in sosta tentano la fuga: scatta l’inseguimento e l’arresto

Tentativo di furto fallito questa notte a Roma, zona Talenti, per una banda di ladri, costretti a darsi alla fuga a mani vuote dopo ripetuti tentativi di scasso. Questa notte, in via Ida Baccini, alcuni passanti dopo aver sentito rumori di vetri infranti, hanno notato infatti tre persone intente ad armeggiare sulle ruote di un’autovettura parcheggiata. I testimoni hanno deciso perciò di chiamare il 112, permettendo l’arrivo tempestivo sul posto di diverse pattuglie dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.

Fuga dei topi d’auto

Alla vista dei Carabinieri, i tre cittadini tutti di nazionalità albanese, di età compresa tra i 20 e i 23 anni, hanno tentato la fuga, ma sono stati subito raggiunti e bloccati dai Carabinieri dopo un breve inseguimento. La perquisizione personale ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare arnesi da scasso. I tre indagati sono stati arrestati, poiché gravemente indiziati del reato di tentato furto aggravato in concorso, e sono stati condotti presso le aule del Tribunale di Roma in attesa del rito direttissimo.

Boom di furti nelle auto sul litorale di Ostia

Dal centro urbano al litorale, Roma è teatro in queste settimane di diversi furti d’auto. L’ultima segnalazione arriva da Ostia, tramite un post Facebook dell’avvocato Guido Pascucci, che ormai da qualche settimana sta organizzando passeggiate notturne per segnalare i “topi d’auto” in azione alle Forze dell’Ordine locali. Il noto legale racconta: “Otto furti e danneggiamenti in poche ore. Anche in questa notte – martedì 1 agosto – di plenilunio molti sono stati i tentativi di furto nelle auto parcheggiate tra il Lungomare Lutazio Catulo, Via dell’Aquilone e Via N. Benino”.

La denuncia di chi vive la zona: “Siamo bersaglio di continui furti”

L’episodio non è un caso isolato. Sentendo chi vive in zona e, soprattutto, le persone che lavorano negli stabilimenti balneari sembra che ci sia una persona crescente di cadere vittima di furti d’auto e aggressioni. Franco Petrini, gestore della Nuova Pineta-Pinetina, racconta come la zona stia vivendo questi fenomeni: “Ormai fa notizia quando non avvengono i furti in macchina. Ai nostri clienti consigliamo di posteggiare nei pressi dell’entrata dello stabilimento, per evitare brutte sorprese”.