Roma, ladro entra in casa e rapisce il cane: le immagini choc (VIDEO)

È entrato in casa, felpa azzurra, volto travisato, cappuccio in testa, guanti e cappello per nascondersi ancora di più. E non lo ha fatto, come si può immaginare dalla prima descrizione, per rubare e portare via soldi e gioielli. Non è un ladro di quelli che si sentono spesso, di quelli che forzano le porte e fanno razzia negli appartamenti, lasciandoli vuoti, mettendoli a soqquadro. No, lui aveva un piano ben preciso: entrare in quell’abitazione di Casal Palocco, nel X Municipio di Roma, per portare via Giada, un cane di razza maltese. Ed è riuscito nel suo intento perché della cagnolina, purtroppo da diverse ore, non si hanno più tracce.

Cane rapito a Casal Palocco

La proprietaria di casa mercoledì mattina è uscita per delle commissioni, al suo rientro non ha più trovato Giada, la cagnolina bianca di pochi anni. Pensava fosse solo scappata, quindi aveva pubblicato sui social diversi appelli per rintracciarla. Ma non poteva certo sapere che un uomo, proprio mentre lei non c’era, era entrato in casa e aveva portato via la sua amica a quattrozampe. Le immagini delle telecamere, però, parlano chiaro: il ladro ha aperto la porta, si è guardato attorno seguito dall’altro cane della donna, ha preso in braccio Giada ed è fuggito via. Senza rubare altro. E tutto in pochi istanti.

Il video sui social

La donna ha presentato denuncia ai Carabinieri, che ora stanno acquisendo le immagini e stanno cercando il ladro, quello che ha rapito la piccola Giada. Decine e decine i messaggi sui social, tra rabbia e indignazione. Stando a una primissima ricostruzione, il ladro si sarebbe intrufolato nel cancello elettrico mentre la donna usciva con l’auto e la porta di casa non era chiusa a chiave perché dentro c’era un’altra persona. Che non si è accorta di nulla. Qualcuno spiava quella donna? Quello che è certo è che il ladro sapeva bene dove e quando agire. E soprattutto sapeva bene che lì, in quella villetta, viveva la cagnolina. Dalle immagini si vedono i cani scodinzolare: conoscevano l’uomo? O è solo una coincidenza? Domande alle quali, almeno per il momento, è difficile dare risposta. Le indagini proseguono, ma la rabbia resta, restare indifferenti di fronte a quel video è difficile: la cagnolina non ha avuto modo di reagire, di ribellarsi. È stata portata via, in pochi istanti. E ora sui social corre l’appello per rintracciarla il prima possibile, per riportarla a casa. Dalla sua padrona.