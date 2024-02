Roma, ladro (maldestro) gioca a ‘nascondino’ con la Polizia: trovato accovacciato dietro a un’auto

Alla vista della Volante ha provato a nascondersi. Ma il suo gesto maldestro non è bastato per sfuggire ai poliziotti. Così un ladro è stato beccato a Roma mentre si apprestava ad entrare in azione.

Aveva già indossato passamontagna e guanti ed era pronto ad entrare in azione. Ma il ladro, non sappiamo se nel mirino avesse messo un appartamento oppure uno dei veicoli parcheggiati in strada, non aveva fatto i conti con una Volante di Servizio della Polizia di Stato, impegnata in un controllo della zona. Alla vista delle sirene allora, il ladro è corso a nascondersi trovando riparo dietro ad una macchina. Un tentativo inutile considerando che i poliziotti hanno assistito a tutta la scena.

Fermato ladro in zona Trionfale a Roma

L’episodio è avvenuto intorno alle 2.30 di stanotte mercoledì 14 febbraio 2024 nel quartiere Trionfale. Il malvivente, un cittadino albanese di 46 anni, era pronto ad entrare in azione lungo Via Quintiliano in corrispondenza dell’incrocio con Viale Tito Livio.

Munito di tutto punto con degli attrezzi da scasso si era già infilato come detto anche il passamontagna per evitare eventuali riprese da parte delle telecamere. Il passaggio della Polizia ha però rovinato i suoi piani: l’uomo ha provato a fuggire riparandosi nella vicina Via Svetonio accovacciandosi dietro ad una macchina, tuttavia senza esito. Per lui, espletate le formalità di rito, è scattata la denuncia a piede libero proprio per il “possesso ingiustificato degli arnesi atti allo scasso”.