Roma, il ladro seriale di profumi: entra nei negozi per provarli ma svaligia tutto

Un ragazzo con la fissa per i profumi che aveva letteralmente svaligiato diversi negozi nel centro commerciale, dopo essere entrato come se nulla fosse, fingendo di essere interessato all’acquisto. Ma, purtroppo per lui, le cose non sono andate come dovevano., una borsa piena di profumi sottratti furtivamente dopo i sui ultimi colpi. Tanti prodotti, di diverse marche, per, e tutti sottratti all’interno di alcuni negozi nel centro commerciale di “ROMAEST”.

Ora, il, con la fissa per i profumi, è nei guai dopo essere stato intercettato da una pattuglia della Polizia Locale dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale). La segnalazione è arrivata poco dopo essersi resi conto che qualcosa non andava all’interno di uno dei negozi colpiti dalle sue incursioni. Così, gli agenti diretti dal Dott. Stefano Napoli, ricevuta la segnalazione, hanno acquisito, dalle quali è stato possibile ricostruire tutti i movimenti del soggetto: il ragazzo, dopo aver prelevato la merce, la riponeva cautamente in una borsa a parte, per poi recarsi nei camerini, dove procedeva a rimuovere i dispositivi antitaccheggio. Da lì, poi, in base alle immagini, è partito anche il monitoraggio. Tanto va la gatta al lardo…e di fatto,, ignaro che gli agenti erano già sulle sue tracce: proprio mentre stava per compiere un altro furto, è stato fermato. Messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli agenti hanno avviato ulteriori accertamenti, tuttora in fase di svolgimento, su presunte azioni illecite che il giovane avrebbe commesso, con analoghe modalità, in altri centri commerciali della Capitale.