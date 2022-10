”Va via, sennò t’ammazzo”: chiede di provare l’auto prima dell’acquisto, poi lo minaccia con un coltello per rubarla

Roma. Una serata particolarmente agitata a causa di quello che sembra essere stato un tentativo di appropriazione indebita di un’auto finita in malo modo per la vittima.

Minacciato con un coltello per la sua auto

L’uomo incriminato gli aveva chiesto di provare la sua auto perché interessato all’acquisto di quel modello, ma, dopo aver fatto qualche giro, si è completamente rifiutato di restituirgliela, arrivando addirittura a minacciarlo con tanto di coltello. Panico e apprensione per l’uomo, rimasto allibito davanti ad una tale scena. Per fortuna, poi, l’intervento dei carabinieri è riuscito a scongiurare il peggio.

La dinamica dell’accaduto a Roma

Urla e minacce la scorsa sera in Largo Sperlonga, dove un uomo, dopo aver provato un’autovettura di cui si era dichiarato interessato all’acquisto si è poi rifiutato di restituirla. La vittima aveva ceduto, dunque, alle sue richieste, ma alla fine ne è rimasto amaramente pentito.

La scusa di provare l’auto prima dell’acquisto

Il soggetto incriminato pare si fosse presentato bene all’inizio nei confronti del malcapitato, parlando di un futuro acquisto della vettura. A ciò aveva posto solamente una condizione: voleva provarla per capirne la guidabilità prima di sborsare il denaro. Ma dopo averla provata, però, le cose non sono andate proprio come si aspettava il suo proprietario.

Minacce al proprietario con coltello

Non solo si era rifiutato di restituire il veicolo, addirittura era arrivato a tirare fuori un coltello a serramanico, con tanto di minacce nei confronti del proprietario che deve essersela vista brutta in quel momento. Successivamente, la richiesta di intervento al 112 ha fatto intervenire i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale e della Stazione di Roma Tomba di Nerone che hanno raccolto la denuncia del proprietario dell’auto.

L’intervento dei Carabinieri e l’indentificazione

Un intervento tempestivo che ha portato in pochi istanti all’identificazione del malvivente: i militari, una volta fermato, lo hanno trovato in possesso di due coltelli a serramanico per cui lo hanno denunciato per minaccia, appropriazione indebita e porto abusivo di arma da taglio.