Roma, lavori all’italiana: alberi ventennali abbattuti e segnaletiche arrangiate. La furia dei cittadini (FOTO E VIDEO)

Roma. ”Quegli alberi erano lì da più di 20 anni” e in effetti le ultime generazioni li hanno sempre visti in quella posizione, garanti di ombra e verde, soprattutto durante i mesi più caldi. Ma da oggi non ci saranno più: su via Livorno, nei pressi di Piazza Bologna, sta accadendo in queste ultime ore un vero e proprio scempio.

I lavori su via Livorno e l’abbattimento degli alberi

Una serie di lavori che stanno comportando l’abbattimento di tutti gli alberi della parte bassa della via, tra la disperazione e l’incredulità dei cittadini che si sono visti portar via uno dei simboli di quella strada.

A quanto pare, si tratta di lavori per il rifacimento e la manutenzione del manto stradale. Ma che bisogno c’era di abbattere gli alberi? Questa è la domanda che in molti si stanno facendo, mentre uno ad uno gli alberi vengono giù rovinosamente. In molti lamentano lo sfregio gratuito fatto ai cittadini e al verde pubblico.

La furia dei cittadini

Come scrive qualche utente, dopo aver appreso la notizia: ”È ora che il comune di Roma si svegli e inizi ad assumere il personale preposto. E non appaltare ad aziende esterne. A questo giro avete profondamente sbagliato, Francesca Del Bello e

Roberto Gualtieri. Spero che almeno vi preoccupiate di ripiantare gli alberi”.

Così, il post con la notizia ha creato un certo ”rumore” mediatico, con almeno una 40ina di commenti, tutti critici nei confronti dell’amministrazione capitolina. Ciò che più destabilizza i residenti, è il fatto che nessuno fosse stato informato della vicenda oltre allo sconcerto per una abbattimento non giustificato degli alberi.

Lavori all’italiana e segnaletiche arrangiate: nastro attaccato a un monopattino

Ad aggiungere un po’ di sale sulla ferita, poi, c’è il fatto che il lavoro sembrerebbero essere portati avanti un po’ all’italiana, per dirla in modo semplice. Come qualche altro utente fa notare, infatti, il nastro che contrassegna e circoscrive la zona delle operazioni per un capo è direttamente attaccato al manubrio di un monopattino.

Dunque, per ricapitolare, alberi abbattuti senza preavviso, senza motivazione esplicita, segnali di lavori in corso arrangiati: un mix che ha urtato, e non di poco, la cittadinanza e i residenti che ora reclamano a gran voce una giustificazione nei confronti dell’amministrazione.

Le motivazioni dell’abbattimento

Il rifacimento del manto stradale di solito non comporta necessariamente l’abbattimento di alberi, ma solamente in casi straordinari. Dunque, la motivazione deve risiedere in qualcos’altro. Da quanto risulterebbe, infatti, quegli alberi da tempo sono arrivati a fine vita e ormai malati. Da qui, pare che l’abbattimento fosse l’unica opzione. Con ogni probabilità, verrano ripiantati in autunno, ma aspettiamo le comunicazioni ufficiali e magari esplicite da parte dei responsabili.

Le immagini dei lavori

Ecco la situazione che i residenti di Via Livorno e Piazza Bologna si sono trovati davanti nelle ultime ore di oggi, martedì 12 luglio

Il video dell’abbattimento

Qui di seguito, invece, grazie a Fabrizio Giaconella, il video dei lavori in Via Livorno durane le operazioni di abbattimento degli alberi ventennali sulla strada: