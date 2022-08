Roma-Lido, sospesi i lavori per una settimana: corse serali regolari sull’intera tratta

Roma, trasporti. Non solo disagi, rallentamenti, corse sospese e chi più ne ha più ne metta. Alle volte per i pendolari ci sono anche delle buone notizie. Infatti, dal 13 al 20 agosto i lavori sulla Metromare — ex Roma Lido — saranno sospesi e per una settimana il servizio serale sull’intera tratta tornerà regolare.

Trasporti, servizio serale regolare sulla Roma-Lido per 7 giorni

Dunque per via della sospensione dei lavori il servizio sulla Metromare nelle ore serali tornerà regolare con le ultime corse da Porta San Paolo e Cristoforo Colombo alle 23.30. Dal prossimo 21 agosto la situazione cambierà e gli ultimi treni che effettueranno servizio sull’intera tratta partiranno alle ore 20.15 da Porta San Paolo e alle 21 da Colombo.

Bus sostitutivi

Successivamente riprenderanno i lavori iniziati nel mesi di luglio e tornerà ad essere attivo anche il servizio di bus sostitutivi tra Acilia e Colombo. È utile ricordare che i bus sostitutivi hanno una frequenza di 15 minuti con fermate nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie di Acilia, Ostia Antica, Lido Nord, Lido Centro, Castel Fusano, Stella Polare e Cristoforo Colombo.