Roma, manifestazione contro la guerra e il carovita sabato 3 dicembre 2022: orari e come cambia la viabilità

Dopo lo sciopero e un venerdì nero sul fronte trasporti (e non solo), i romani domani dovranno fare i conti con altri disagi. E con una manifestazione per urlare contro la guerra e il carovita, che sta mettendo in ginocchio intere famiglie. La manifestazione, su scala nazionale, è stata organizzata da Cobas e Usb e chi scenderà in piazza lo farà al grido di “Giù le armi, su i salari”.

Sciopero Italo e Trenitalia venerdì 2 dicembre 2022: quali sono i treni garantiti

Quando inizia la manifestazione contro la guerra a Roma

Come fa sapere Roma Mobilità, sabato 3 dicembre è previsto un corteo, dalle 14 alle 18. Si inizierà da piazza della Repubblica e si arriverà fino a piazza di Porta San Giovanni. Chi scende in strada lo farà percorrendo viale Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. All’iniziativa, che è nazionale, è prevista la partecipazione di circa 10.000 persone.

CLICCA QUI PER LE INFO

Orari e autobus deviati

Entro le 8 di domani mattina è prevista la rimozione dei veicoli da piazza della Repubblica e piazza di Porta San Giovanni. Solo in caso di necessità potrebbe essere temporaneamente chiusa la fermata metro di San Giovanni. Deviazioni o limitazioni, invece, potrebbero essere possibili per le linee 3NAV, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 105, 117, 170, 218, 360, 590, 649, 665, 714, 792, 910, H e C3.

Domenica ecologica a Roma

Ma non solo scioperi e manifestazioni, a Roma domenica 4 dicembre è in programma la seconda domenica ecologica. Questo vuol dire che a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30 si dovranno fermare, in quella zona, le auto a benzina fino a Euro 5 e le auto Diesel fino anche a Euro 6. Divieto, poi, per le moto a 4 tempi precedenti a Euro 3 e i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi precedenti Euro 2. Possono circolare, invece,

i veicoli elettrici,

quelli ibridi, a gas (Metano e GPL),

le auto a benzina euro 6,

motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi;

ciclomotori a 4 tempi Euro 2 e successivi.

E ancora, via libera a veicoli in car sharing, veicoli in car pooling , a quelli con contrassegno disabili.