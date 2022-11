Roma, movida ‘violenta’ a Piazza Bologna: botte tra due giovani

Si incontrano e poi sembrano bastare una parola di troppo, uno sguardo, un drink per far scattare la violenza. Sì, perché sono sempre più giovani i protagonisti delle risse o delle colluttazioni a Roma. E non solo. C’è chi prende di mira quello considerato ‘debole’, chi in gruppo si sente forte e invincibile, chi gira armato e chi minaccia i coetanei. Per derubarli o semplicemente per il ‘gusto’ di intimorirli, come se tutto fosse la scena di un film. E si parla sempre più spesso di baby gang, di gruppi che si ‘divertono’ ad aggredire e a picchiare i ragazzini come loro. Poi quelle violenze vengono riprese con gli smartphone, con quei video che fanno il giro dei social.

Baby gang a Roma, minacciano un 15enne con un coltello: ‘Dacci i tuoi vestiti firmati’

L’ultima lite violenta a Piazza Bologna

L’ultima violenta lite, in ordine di tempo, è avvenuta a Piazza Bologna, dove era in corso una lite tra due giovani. Cosa sia successo e cosa abbia scatenato quella furia ancora non è chiaro, ma quello che è certo è che i due ragazzi sono stati divisi dagli agenti della Polizia Locale. Che hanno cercato di sedare tutto. I giovani sono stati portati negli uffici, identificati e ora le indagini sono in corso: resta da chiarire la dinamica, così come bisogna verificare se ci siano o meno altri responsabili. Era una rissa tra più persone o una discussione degenerata tra loro due?

Baby gang che seminano il panico

Non è certo il primo caso. Questa volta si parla di due persone, altre di vere baby gang. Dal centro della Capitale alla periferia. Il modus operandi è sempre lo stesso: il bullo di turno che diventa capo, seguito da altri coetanei che con lui si sentono forti e invincibili. Poi, la vittima che fa fatica a ribellarsi, che viene derisa e umiliata.