Roma, neonato stroncato da meningite fulminante al Bambino Gesù

Morto dopo un mese di malattia.

Aveva appena sei mesi il neonato che ha perso la vita nelle ultime ore all’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Il piccolino non ha avuto modo di scampare al contagio per meningite fulminante, disperati i soccorsi per salvarlo dalla malattia, contratta solo un mese prima dal tragico episodio.

Muore a sei mesi di vita: attacco fulminante di meningite

Come spesso accade per tanti bimbi appena nati, la meningite si è manifestata con una febbre improvvisa, che ha richiesto il ricovero immediato del neonato. Giovanni Maria Pira aveva appena sei mesi e, nonostante le cure all’Ospedale Bambin Gesù di Roma, non è stato possibile salvarlo da un male fatidico. A distanza di un solo mese da quando ha contratto la meningite, è arrivata la triste notizia per i genitori, Antonella e Pietro. Loro, originari della Sardegna ma residenti in Toscana, hanno sperato fino all’ultimo in un miracolo.

Tragedia per una coppia di Latina: bimbo di 7 mesi muore di meningite

Purtroppo i casi di meningite, soprattutto tra i neonati, sono molto frequenti tanto che l’Oms ha dichiarato la malattia “una minaccia mondiale” per cui i più piccoli, non ancora autosufficienti a livello di difese immunitarie, rischiano per la maggiore. Sono diversi gli episodi di bambini piccoli colpiti da febbre improvvise a pochi mesi di vita, come successo per esempio a gennaio 2024 per una coppia di Latina. Il figlio aveva appena 7 mesi quando è morto all’ospedale Bambin Gesù di Roma a causa di una meningite.

Il giorno precedente, sabato 20 gennaio, la mamma ha portato il piccolo in ospedale con una febbre molto alta e che non accennava ad abbassarsi. I sanitari dell’ospedale Santa Maria Goretti del capoluogo pontino, capita la gravità della situazione, hanno subito disposto il trasferimento all’ospedale Bambin Gesù di Roma dove è stato ricoverato per meningite: ma le sue condizioni non sono mai migliorate.