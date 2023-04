Roma, non risponde al telefono: 43enne trovato morto in casa

Da giorni aveva fatto perdere le sue tracce: non usciva di casa, non rispondeva al telefono. E nessuno sapeva più niente di lui, fino a quando un parente, preoccupato, ha deciso di allertare le forze dell’ordine. Era troppo strano non sentirlo per così tanto tempo, qualcosa doveva essere successo. E aveva ragione perché ieri pomeriggio l’uomo, quello che era sparito, è stato trovato senza vita nel suo appartamento in via Cagli, in zona San Basilio a Roma.

Uomo trovato morto a San Basilio

La triste scoperta ieri pomeriggio, intorno alle 14, nell’appartamento dell’uomo, un 43enne. Ad allertare le forze dell’ordine un parente: non aveva più notizie di lui, ma non poteva certo immaginare che l’avrebbe ritrovato sì, ma purtroppo senza vita.

Forse overdose

Sul posto ieri pomeriggio sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Basilio: sono stati loro a trovare l’uomo senza vita in casa. Lì, in quella casa dove sono state rinvenute anche tracce di droga, quindi probabilmente il 43enne è deceduto per overdose. Tutti gli accertamenti, in ogni caso, sono in corso.

