Roma, nuovo blitz di Ultima Generazione al Senato: proteste con il corpo cosparso di fango

Roma. Ancora un’altra incursione da parte degli attivisti di Ultima Generazione che, proprio in queste ore, hanno preso d’assalto nuovamente il Senato per far sentire la loro voce, e la loro protesta soprattutto. Il fatto è accaduto questa mattina, martedì 23 maggio 2023.

Blitz degli attivisti davanti al Senato: cosa è successo

E così, invece di bloccare il traffico o immergersi in qualche fontana, gli attivisti questa mattina presto sono andati verso le Istituzioni del Paese, per gridare la loro enorme preoccupazione. Nel dettaglio, si è trattato di un gruppo costituito da una decina di attivisti di Ultima Generazione che ha iniziato a protestare di fronte a palazzo Madama. Alcune ragazze, poi, si sono ricoperte il corpo di fango, e hanno fatto una resistenza passiva di fronte all’ingresso del Palazzo. ”Oggi a Palazzo Madama abbiamo portato il fango, ma le nostre Istituzioni sono già imbrattate da chi siede in quelle poltrone” – così recita la caption che si trova nelle stories Instagram della pagina di Ultima Generazione e che ha rivendicato le proteste mostrando le scene che si sono, poi, succedute, subito dopo. Come da protocollo, sono immediatamente intervenuti gli agenti di polizia locale che li hanno sollevati per l’identificazione.