Roma, ondata di arresti per droga: 11 pusher in manette in meno di 48 ore

Controlli a tappeto dei carabinieri da Nord a Sud di Roma per droga, un fine settimana di arresti che si aggiunge ai maxi blitz che le Forze dell’Ordine conducono da giorni per sventare il traffico di stupefacenti nella Capitale. Sono infatti 11 le persone arrestate nelle ultime 48 ore dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, per reati inerenti agli stupefacenti.

Controlli antidroga dei Carabinieri a Roma

Le verifiche e gli accertamenti sono stati condotti in varie zone della Capitale. Complessivamente, come detto, sono state undici le persone a finire in manette.

Presa una coppia di pusher nel V Municipio

In viale Agosta, i Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno arrestato una coppia di romani, lui di 50 e lei di 51; notati in atteggiamento sospetto sono stati sottoposti ad un controllo e alla perquisizione personale che ha consentito di rinvenire una busta contenente 16,5 grammi di cocaina. I militari hanno poi allargato la perquisizione all’abitazione della coppia dove hanno rinvenuto ulteriori 57 g della medesima sostanza e la somma contante di 1500 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Primavalle

In via Albertini, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato una romana di 22 anni e un cittadino Ucraino di 24, bloccati subito dopo essere stati notati cedere 2,3 grammi di cocaina in cambio di 100 euro, ad un acquirente che è stato a sua volta identificato e segnalato quale assuntore. L’esito della successiva perquisizione personale e domiciliare, ha permesso di rinvenire 43 dosi per un peso di circa 51 g. della medesima sostanza. Rinvenuti anche la somma contante di 1265 euro, ritenuta provento della pregressa attività illecita, nonché due bilancini e due cellulari utilizzati per l’attività illecita.

Pigneto

Nel pomeriggio di sabato 8 luglio, in via Renzo da Ceri angolo via Gabrino, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 48enne della Guinea, sorpreso mentre cedeva due dosi di eroina del peso di 1 grammo, in cambio di 30 euro, ad un cittadino italiano, che è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti. Addosso allo straniero i militari hanno rinvenuto la somma contante di 230 euro.

Hashish, cocaina e marijuana: rivenuto un bazar stupefacente di una coppia di pusher al Don Bosco

In serata, in via Flavio Stilicone, i Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno arrestato un 18enne e un 25enne italiani, quest’ultimo già noto. I due sono finiti nelle maglie dei controlli dei militari che li hanno sottoposti a perquisizione. Il 25enne è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, di 117 grammi di hashish, 1.63 di cocaina e 0,63 di marijuana nonché di 6.665 euro in contanti mentre, il 18enne è stato trovato in possesso di circa 173 g di hashish e un bilancino di precisione.

Spaccio a bordo strada, fermati a Cinecittà

In via Giglioli, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno notato un’auto parcheggiata con due persone sospette a bordo. I due alla vista della pattuglia dei militari sono subito fuggiti ma sono stati raggiunti poco dopo in via Walter Procaccini. I militari hanno arrestato un 27enne peruviano e un 31enne boliviano, entrambi già noti alle forze dell’ordine, trovati in possesso di 13 dosi di marijuana, di circa 42 grammi, contenuti all’interno di un borsello occultato sotto il sedile lato guida. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire anche la somma contante di 715 euro al 27enne, e 160 euro nella disponibilità del 31enne.

Via Casilina

Nella notte, invece, in via Casilina, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato un 46enne romano, con precedenti, notato aggirarsi con fare sospetto e trovato in possesso di una busta di cellophane contenente 50 grammi di hashish e una contenente 0,60 di marijuana.

Arrestata anche una 56enne

Infine, i Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina, nel corso di un controllo domiciliare, ad una romana di 56 anni, già con precedenti e sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, hanno trovato in casa una bustina di plastica contenente 26.5 grammi di “shaboo”, poggiata su di un tavolino. L’ulteriore perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un ulteriore grammo della medesima sostanza, suddivisa in due dosi nonché la somma contante di 1868 euro, verosimilmente provento di pregressa attività illecita.

