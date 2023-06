Roma ‘sommersa’ dalla droga: arrestati 10 pusher in poche ore (FOTO)

Continua la lotta allo spaccio di droga da parte delle forze dell’ordine e una attenta sinergia tra Procura della Repubblica di Roma e Carabinieri del Comando Provinciale di Roma ha consentito nelle ultime ore di arrestare 10 persone per reati inerenti agli stupefacenti. Un’operazione che ha colpito varie zone della città

MONTE SACRO

In via Valle Scrivia, i Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino hanno arrestato un cittadino romano di 41 anni, senza occupazione, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 20 dosi di crack e 8 dosi di cocaina, pronte per essere messe in vendita. Nella circostanza, i Carabinieri hanno sequestrato la droga e il denaro, circa 300 euro, ritenuto provento della pregressa attività illecita e tradotto l’indagato in caserma.

PARIOLI

I Carabinieri della Stazione Roma Parioli, impegnati per i controlli alla circolazione stradale, in via Ulisse Aldrovandi, hanno arrestato due persone di 24 e 18 anni, che in concorso tra loro sono ritenuti gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad insospettire i Carabinieri dopo aver intimato l’alt all’autovettura su cui viaggiavano i due giovani, è stato l’atteggiamento assunto dai due, risultato sin da subito nervoso e agitato. Perquisita l’auto e le rispettive abitazioni dei due indagati, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato complessivi 163 g di hashish e 12 g di marijuana e circa 900 euro in contanti. Droga e denaro sono stati sequestrati, mentre i due giovani sono stati tradotti in caserma in attesa del rito direttissimo.

TRIONFALE

In Piazza Mancini, l’atteggiamento sospetto di un 18enne, già noto alle forze dell’ordine, che sostava in piedi vicino al suo scooter, non è passato inosservato ai Carabinieri che insospettiti hanno deciso di fermalo per un controllo. La perquisizione personale e del veicolo ha permesso di rinvenire due panetti di hashish dal peso complessivo di 32 g di hashish, occultati sia nelle tasche del giovane che nel sottosella dello scooter. Per questo motivo il 18enne è stato arrestato poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

CASILINA

In via della Bella Villa a bordo della propria autovettura, un 25enne e stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina, poiché è gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 25enne a seguito di un normale controllo alla circolazione stradale è stato trovato in possesso di 13 g di hashish e 30 g di marijuana. Scattate le manette il 25enne è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione del Tribunale di Roma.

EUR

Durante la notte, nei pressi di una discoteca di piazza Guglielmo Marconi, i Carabinieri della Stazione Roma Eur hanno arrestato un 21enne, senza fissa dimora, residente nella provincia di Rieti, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i militari durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi dei locali notturni, hanno notato il 21enne cedere due dosi di MDMA, in cambio di 40 euro ad un cittadino marocchino di 20 anni che è stato fermato e segnalato alla Prefettura di Roma, quale assuntore. Il 21enne a seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di ulteriori 8 dosi di MDMA e 11 dosi di ketamina. Per questo motivo il giovane è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione del Tribunale Roma. Segnalata al Prefetto anche una ragazza trovata in possesso di 10 g di hashish e una dose di ketamina.

CASSIA

In via delle Avocette, i Carabinieri di Roma La Storta hanno bloccato e arrestato un 22enne romano trovato in possesso di 4 g di cocaina suddivisa in 5 dosi e materiale per il confezionamento. Per questo motivo il 22enne è gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

PARIOLI

In via Sambucuccio d’Alando, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna, hanno arrestato un cittadino del Gambia di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri che hanno assistito alla scena, hanno bloccato il 27enne mentre cedeva 2 dosi di marijuana ad un 23 enne che è stato segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore di sostanze stupefacenti. Mentre per il 27enne sono scattate le manette ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

PIAZZA DANTE

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino del Gambia di 37 anni, in Italia senza fissa dimora, poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i militari hanno sorpreso il 37enne in via Tiburtina, mentre cedeva una dose di hashish ad un cittadino del Bangladesh, successivamente fermato e segnalato al Prefetto quale assuntore di sostanze stupefacenti. Bloccato e perquisito, il 37enne è stato trovato in possesso di ulteriori 4 g della medesima sostanza e di 1 g di marijuana.

FRASCATI

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, impegnati quotidianamente al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato una donna di 48 anni, già nota alle forze dell’ordine, gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Notata con atteggiamento sospetto in via dell’Archeologia, nota piazza di spaccio, la 48enne è stata sorpresa dai militari con addosso 21 dosi di cocaina dal peso di 8 g complessivi e 90 euro, presunto provento di pregressa attività illecita. Per questo motivo l’indagata è stata sottoposta agli arresti domiciliari a disposizione del Tribunale di Roma.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.