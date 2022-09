Roma, panico sul bus: ubriaco minaccia passeggeri con un coltellino, poi inizia ad autolesionarsi

Momenti di tensione ieri pomeriggio per i passeggeri di un autobus, minacciati con un coltellino svizzero da parte di un uomo ubriaco. Ma non solo. Non pago quest’ultimo, dopo aver interrotto il pubblico servizio ed aver minacciato i presenti, ha iniziato ad auto lesionarsi con il vetro di una bottiglia.

Ubriaco sale sul bus e minaccia i passeggeri: i fatti

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15. Siamo in Viale Guglielmo Marconi, qui un uomo di 36 anni ubriaco è dapprima salito su un autobus in transito della linea 775 e poi ha iniziato a minacciare i passeggeri con un coltellino svizzero.

L’autolesionismo

Una volta fatti scendere i passeggeri, non pago, l’uomo ha iniziato ad auto lesionarsi con il vetro di una bottiglia. A seguito di quanto accaduto, prima di far ripartire l’autobus, il mezzo è stato sanificato.

La denuncia

Ma le sue gesta sono durate poco. L’uomo è stato infatti fermato, denunciato ed ora dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e di interruzione di pubblico servizio. Sul posto, è intervenuta la Polizia Reparto Volanti e gli agenti del Commissariato San Paolo e Trastevere.