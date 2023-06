Roma, pasticceria a fuoco nella notte: locale distrutto dalle fiamme

Le fiamme improvvise, il fumo che ha invaso l’intera palazzina. È stato un brusco risveglio, quello di stanotte in Via Fosso dell’Osa, al civico 568 a Roma Est, in zona Villaggio Prenestino. L’incendio, violentissimo, è scoppiato all’interno del bar pasticceria “I Portici”, distruggendola completamente.

Pasticceria distrutta dalle fiamme a Roma Est

L’incendio è scoppiato qualche minuto prima delle 2:00 di questa notte. Allarmati dalle fiamme, i residenti hanno chiamati i vigili del fuoco, che hanno inviato sul posto due squadre, un’autobotte e un’autoscala. Nonostante il rapido intervento, la pasticceria è rimasta completamente distrutta e non agibile. La palazzina di tre piani, invece, dopo i controlli da parte dei vigili del fuoco è risultata agibile, non avendo riportato danni strutturali. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118 per quanto di loro competenza. Al momento non si conoscono ancora le cause che hanno fatto scaturire l’incendio.