Roma, paura in strada: a fuoco una roulotte vicino alla Sapienza

Roma. Le fiamme sono divampate all’improvviso e hanno rischiato di coinvolgere anche alcune auto in sosta che si trovavano nei pressi del rogo. Nell’ultima ora, infatti, una roulotte è andata letteralmente a fuoco nei pressi dell’Università La Sapienza, mentre alcune auto si trovavano in sosta proprio nei pressi. La paura è stata tanta, perché si è temuto che l’incendio potesse coinvolgere anche le altre vetture e così provocare danni ancora maggiori. Le segnalazioni alla centrale dei Vigili del Fuoco sono arrivate a decine, e così gli operatori sono immediatamente intervenuti per scongiurare il peggio. Al momento non ci sono altre informazioni in merito, perché le operazioni di spegnimento sono in corso propri in questi minuti. Per quanto riguarda le cause, anche questo sono in via di accertamento e solamente i sopralluoghi successivi saranno in grado di stabilire cosa abbia innescato le fiamme così improvvisamente.

Cause incendio Roma, pista criminale o colposa non escluse, avviate indagini

A fuoco una roulotte vicino all’Università

Come anticipato, nell’ultima ora c’è stato un incendio improvviso nei pressi de La Sapienza. Dalle ore 12:25 circa, due squadre VVF e un’autobotte, stanno intervenendo in Via del Castro Laurenziano, 12 in prossimità dell’Università per un incendio che pare si partito da una roulotte stazionata in quella strada. Ad incrementare il pericolo, anche la presenza di diverse vetture parcheggiate nei pressi, sulle quali potevano estendersi le fiamme. Al momento, per fortuna, nessuna persona sembra sia rimasta coinvolta dalle fiamme, nessuno ferito o intossicato. Le operazioni di spegnimento, però, non sono ancora terminate e la Polizia di Roma Capitale si trova sul posto per la viabilità.