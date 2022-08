Roma, paura nella notte: il branco lo aggredisce e lo prende a calci per strappargli l’orologio

Roma. Lo avevano puntato sin da quando si era immesso su quella strada con la sua amica. Stavano passeggiando tranquillamente, nel cuore della Capitale, quando all’improvviso sono stati aggrediti da tre persone. A suscitare l’interesse e le attenzioni degli aggressori, pare sia stato il Rolex che l’uomo portava al polso.

La violenta dinamica nel cuore di Roma

Il fatto è accaduto nella notte di lunedì scorso, 8 agosto, intorno a mezzanotte e mezzo. L’uomo dunque, passeggiava proprio in via del Corso in compagnia della sua amica, quando è stato aggredito da tre persone che volevano portargli via il Rolex. Lui, un 34enne italiano, di certo non si aspettava un epilogo del genere.

Inseguito e aggredito al rientro a casa

All’improvviso il branco dapprima ha cominciato a pedinarlo, per studiarne i movimenti ed attendere il momento più opportuno, poi ha agito all’improvviso. Il 34enne, nonostante l’aggressione e nonostante sia stato colpito con un calcio, dopo essere caduto a terra, senza cedere al dolore, è riuscito a salvare il prezioso orologio lasciando a mani vuote gli aggressori.

Volevano il suo orologio..

Successivamente, la vittima ha cercato aiuto gridando, fino all’intervento delle forze dell’ordine giunte sul posto. Una cena nel cuore di Roma e una passeggiata tra le spettacolari scenografie che soltanto il centro della città eterna sa donare, distorte dalla violenta aggressione durante il rientro a casa.

La ricerca degli aggressori

Stando alle prime frammentarie testimonianze ed elementi a disposizione, i tre aggressori sarebbero di origine straniera e, dopo l’aggressione, sarebbero fuggiti facendo perdere le loro tracce. La polizia, dopo il suo intervento, sta ora lavorando per cercare elementi utili al loro rintracciamento, soprattutto attraverso l’esame dei sistemi di video-sorveglianza.