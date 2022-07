Roma, sfondano negozio di argenti ma non riescono nella rapina: si sfogano con le auto parcheggiate

Roma. Un colpo nella notte che, però, non è andato come previsto. La frustrazione nonché la rabbia dei rapinatori per il mancato obiettivo si è poi abbattuta sui primi oggetti venuti loro a tiro: in particolare, due autovetture che in quel momento erano parcheggiate nei pressi. Le hanno colpite più volte, sfondandone i vetri prima di darsi alla fuga.

Rapina andata male a Concadoro

Il fatto è avvenuto questa notte, lunedì 25 luglio, intorno alle 3:00. Un gruppo di rapinatori, presumibilmente almeno due, a giudicare dalle modalità del colpo e dalla dinamica provvisoriamente ricostruita, si è diretto verso via di Conca d’Oro, altezza civico 300, perché da quelle parti si trova un negozio di argenti. Doveva essere un colpo facile, con uno schema visto e rivisto: scasso della vetrina e saccheggio interno. Probabile che il negozio fosse sotto osservazione da qualche tempo.

Leggi anche: Roma, arrestato pericoloso rapinatore: colpi-lampo armato fino ai denti, in manette 26enne

Sfondato l’ingresso del negozio

Tuttavia, la rapina non è andata proprio come previsto: dopo aver sfondato il garage di sicurezza, avendo prima forzato l’apertura, i rapinatori si sono trovati davanti un’altra barriera, questa volta non alla loro portata. I segni di violenza ed urti fanno penare che i malfattori abbiano provato in tutti i modi a sfondare anche questo secondo ostacolo, ma senza risultati.

Distrutte auto parcheggiate

Così, dopo qualche tentativo hanno dovuto mollare la presa, ma la rabbia continuava a montare. Per questo, hanno direzionato la loro ira contro le auto che si trovavano parcheggiate vicino al bordo della strada: le hanno ripetutamente colpite e poi ne hanno sfondato i vetri. Infine, insoddisfatti e con i nervi alle stelle, si sono dati alla fuga rinunciando ai loro propositi e sogni di gloria. Sul posto, da questa mattina, la Polizia di Stato per le indagini.