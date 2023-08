Roma, rogo nella notte: brucia un autodemolitore a San Cesareo

Vasto incendio nella notte di domenica 6 agosto 2023 a San Cesareo. Ad andare in fiamme è stato un centro di autodemolizioni. Il rogo è partito dall’interno della struttura e si è rapidamente propagato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno impiegato alcune ore per domare il rogo.

San Cesareo, brucia nella notte un autodemolitore: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio di grandi dimensioni è divampato nella notte di domenica 6 agosto 2023 a San Cesareo, alle porte di Roma. Ad andare in fiamme è stato un centro di autodemolizioni che si trova in via Gallicano. Il rogo è scoppiato intorno alle 2 di notte. Le fiamme hanno interessato un’area di circa 450 metri quadrati. E’ partito da un capannone al cui interno erano presenti pezzi di ricambio di autovetture. E’ servito l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’incendio è stato domato in alcune ore. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di San Cesareo. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, a cominciare da quella del dolo. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’accaduto. Nel frattempo, l’area è stata sequestrata.

Due roghi in due mesi nella stessa zona: sfortunata coincidenza o ipotesi dolo?

Secondo quanto si apprende, il titolare del centro di autodemolizioni sarebbe già stato ascoltato dai Carabinieri. Ma avrebbe riferito di non aver subìto minacce di alcun tipo. Come detto, l’ipotesi del dolo non è però affatto esclusa. Anche perché già a inizio giugno un altro rogo, nella stessa zona, distrusse tutto. Bisogna ora stabilire se il tutto sia frutto di una tanto incredibile quanto sfortunata coincidenza oppure se dietro all’incendio che ha distrutto un autodemolitore a San Cesareo ci sia dell’altro.