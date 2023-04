San Cesareo, con l’auto sfondano l’ingresso del centro commerciale e saccheggiano tutto

San Cesareo. Un’auto ariete, lanciata a tutta velocità e potenza contro l’ingresso di un noto centro commerciale localizzato nella provincia sud di Roma, precisamente a ‘La Noce’ di San Cesareo. Un bottino che deve essere fruttato diverse migliaia di euro, a giudicare dalle componenti elettroniche scomparse dopo la loro incursione.

Auto ariete contro il negozio: sottratti migliaia di euro in telefonini e accessori hi-tech

Diverse migliaia di euro tra telefonini ed apparecchiature hi-tech, questo il bottino dell’incursione fulminea portata a termine dai malfattori che nella notte tra domenica e lunedì scorso hanno deciso di mettere in atto il loro colpo. La cifra non è al momento ancora precisamente quantificata, ma potrebbe aggirarsi intorno ai 40.000 euro di ‘ricavo’ dal colpo. Il colpo è stato messo in atto da una banda abbastanza organizzata, probabilmente dei professionisti del settore, dal momento che il tutto è avvenuto con estrema rapidità e destrezza. Hanno agito con rigore e determinazione, incuranti anche delle telecamere di sicurezza presenti intorno e davanti all’esercizio commerciale preso d’assalto. Seguendo i frame delle immagini ricavate, pare che il tutto sia avvenuto in poco più di due minuti: dapprima sono riusciti a sfondare la porta d’ingresso del piano superiore con una Fiata Panda, e poi si sono diretti verso la serranda del negozio.

La fuga dopo il colpo a San Cesareo

Poi, una volto arrivati e penetrati all’interno, i ladri, rigorosamente incappucciati, hanno iniziato a comporre il loro prezioso bottino, facendo razzia di di telefonini ed altri costosi apparecchi elettronici. Una volta soddisfati del quantitativo raccolto, poi, sono usciti rapidamente al di fuori, dove ad attenderli c’erano presumibilmente dei complici con altre auto per la fuga finale.