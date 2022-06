Roma, si rompe la conduttura e si allaga tutto: strada chiusa e deviazioni

Roma. Un guasto improvviso, durante le prime ore del mattino: una conduttura danneggiata, e la conseguente perdita di acqua che ha finito per allagare completamente la strada.

Conduttura danneggiata e strada allagata

Lo svincolo è reso inagibile dall’ingente quantità d’acqua che ha continuato a fuoriuscire per diverse ore. Sul posto sono ancora presenti gli operatori Acea nel tentativo di sedare il danno e ripristinare la viabilità.

Allagamento su via Acqua Acetosa Ostiense

La chiamata alla Polizia Locale per l’intervento è avvenuta questa mattina, mercoledì 22 giugno, intorno alle 07.13. Il danneggiamento e la copiosa fuoriuscita d’acqua si sono verificati su via Acqua Acetosa Ostiense.

Chiusura e deviazioni

Ovviamente, la strada allagata è completamente inagibile, per questo c’è stata la chiusa. In particolare, chiusa la carreggiata allo svincolo di Via Acqua Acetosa Ostiense per gli automobilisti che arrivano dalla Pontina, con deviazione su Via di Decima.

Un guasto che sembrerebbe essere dovuto dalla rottura definitiva di una riparazione ad un tubo del sottopasso. Sul posto, già da qualche ora, è presente anche la squadra Acea per la chiusura dell’acqua e la necessaria riparazione della conduttura.