Roma, ruba il borsello all’autista mentre guida: lui ferma il tram e lo rincorre

Era a bordo del tram, ma non perché doveva recarsi da qualche parte. Lui aveva ben in mente un obiettivo: rubare. E tornare a casa con un bel bottino. E così ha messo a segno il colpo: si è avvicinato all’autista del mezzo e, in un momento di distrazione, gli ha portato via il borsello. Non poteva, però, immaginare che il conducente del tram si sarebbe ribellato e avrebbe fermato il mezzo per rincorrerlo.

Furto sul tram in via dei Bruzi

Gli agenti della Polizia della Sezione Volanti sono intervenuti in via dei Bruzi: è qui, infatti, che l’autista del tram è stato derubato. Ed è sempre qui che proprio lui ha fermato il mezzo per rincorrere il ladro e ritornare in possesso del suo borsello. Questa volta nessun guasto: il tram si è fermato perché un ladro andava inseguito. E bloccato.

L’arresto

L’autista non si è arreso. E ha rincorso il ladro fino all’arrivo delle Volanti. Il malvivente, quindi, è stato arrestato: dopo la convalida e la sentenza emessa dal Tribunale, l’uomo, un marocchino di 30 anni, è stato condannato. Lui dovrà restare in carcere 6 mesi e dovrà pagare 200 euro di multa.