Roma, paura sul notturno: sale sull’autobus e minaccia tutti i passeggeri

Roma. Era salito sull’autobus completamente ubriaco e ha iniziato ad urlare all’impazzata contro tutti, con tanto di minacce ai passeggeri increduli che si trovavano sul mezzo in quel momento.

Apprensione per i passeggeri di un notturno

Siamo sul bus notturno Atac, che nella serata di martedì scorso stava transitando in zona Prati, precisamente in via Crescenzio. Una normale corsa notturna, come sempre, finché alla fermata della zona non è salito a bordo un uomo in evidente stato di alterazione che non ha mancato di impaurire e mettere in agitazione i passeggeri che si trovavano insieme a lui sull’autobus.

Sale ubriaco sull’autobus in zona Prati

Erano più o meno le 21:30 di martedì scorso, sulla linea 49: c’è stata una vera e propria escalation. Dapprima l’uomo, di origine straniera, ha iniziato a confabulare con sé stesso, poi a poco a poco ha cominciato ad alzare la voce finché le sue parole non sono diventate delle vere e proprie urla.

Urla e minacce contro tutti

Ma poi è andato anche oltre, perché quelle urla senza senso e senza interlocutori sono state indirizzate anche ai passeggeri, che a quel punto hanno temuto per la loro incolumità.

Oltre alle urla, infine, anche le minacce a coronare la serata. L’apprensione e la paura dei passeggeri hanno costretto il conducente dell’autobus a fermare il mezzo, interrompere la corsa e ad aprire le porte per far scendere tutti.

L’intervento dei Carabinieri

Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri della stazione Prati che hanno messo in sicurezza la situazione e il mezzo, dopo aver ascoltato anche alcuni testimoni dell’accaduto. Il molestatore è stato poi bloccato ed identificato: su di lui ora pende una denuncia per interruzione di pubblico servizio.