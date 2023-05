Roma, scaraventato a terra e rapinato da una banda di ragazzini: 20enne finisce in ospedale

La banda di cinque ragazzini che terrorizzava Valle Aurelia è stata fermata dai Carabinieri. Un vero e proprio ‘branco’ che prendeva di mira le sue vittime, come successo nell’ultimo caso, arrivando a usare anche la violenza, pur di mettere a segno i colpi programmati. L’ultimo, in ordine di tempo, che la gang composta da tre maggiorenni e due minorenni, ha realizzato, è stato, come riporta La Repubblica, ai danni di uno studente di 20 anni.

Il branco accerchia, butta a terra e strappa la collanina a un 20enne

Ieri pomeriggio, martedì 23 maggio, chissà se lo hanno visto e lo hanno aspettato oppure se si è trattato di un’azione non programmata, nata quasi per caso. Di certo il branco ha accerchiato il 20enne e lo ha minacciato, poi lo hanno bloccato e hanno passato al setaccio le varie tasche, dei pantaloni, della giacca, per cercare portafogli, il contante, infine gli hanno strappato la catenina dal collo.

La corsa dei Carabinieri e le indagini lampo

Per fortuna qualcuno ha assistito alla scena, e per quanto abbia preferito non intervenire per paura di quella banda, ha dato l’allarme e i Carabinieri sono accorsi. Indagini lampo da parte dei militari che, in breve, sono riusciti a identificare i componenti della gang: tre maggiorenni e due minorenni, arrestati per rapina. La vittima è stata accompagnata in ospedale e, dopo gli accertamenti medici, è stata messa una prognosi di sette giorni.

Arrestati in cinque, dovranno rispondere di rapina

Tutti e cinque gli arrestati sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, ma mentre i due maggiorenni compariranno davanti al giudice di piazzale Clodio, gli altri due dovranno vedersela con il magistrato minorile, intanto però sono stati accompagnati nel centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli. Sembra, però, che le indagini degli investigatori stiano andando avanti per verificare se oltre ai cinque fermati ci siano altri componenti della banda di giovani malviventi.