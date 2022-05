Roma, scontro auto-monopattino: muore il 24enne Matteo Taglienti

Si chiamava Matteo Taglienti, il giovane di 24 anni che ieri sera, poco dopo le 22, ha perso la vita a Roma, in viale Tor di Quinto: qui il ragazzo, che si trovava su un monopattino, si è scontrato con un’auto. Un impatto fatale che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Chi era Matteo Taglienti il ragazzo morto in viale Tor di Quinto

Matteo Taglienti, 24 anni, era un soldato dell’Esercito, effettivo presso il Reggimento Lancieri di Montebello (8°). Lui, originario della provincia di Frosinone, ieri sera è morto a Roma dopo un scontro con un’auto, lui che viaggiava sul monopattino, quel mezzo elettrico tanto in voga nella Capitale. Un mezzo ‘green’ dove, purtroppo, sempre più persone perdono la vita.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza, molti quelli che ricordano Matteo come un ragazzo bravo, educato, un grande lavoratore. Tanti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di trascorrere del tempo con lui, che viene descritto come preciso, preparato, dall’animo buono.

La dinamica dell’incidente mortale tra auto e monopattino

L’impatto tra la vettura, una Dacia Sandero, e il monopattino è stato terribile, non ha lasciato scampo al conducente del mezzo elettrico che viaggiava in viale Tor di Quinto, all’altezza del civico 119. Ancora da chiarire le dinamiche dello scontro in cui ha perso la vita Matteo Taglienti, che ha riportato gravissime ferite: inutili, infatti, tutti i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il conducente dell’auto, invece, sotto shock, è stato portato all’ospedale Sant’Andrea e per lui sono stati richiesti gli esami tossicologici di rito. Ora spetterà agli agenti di Polizia Locale indagare e fare chiarezza.