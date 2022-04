Roma, scoppia un incendio improvviso nella notte: diverse auto divorate dalle fiamme

Roma. Il residenti del quartiere di Fonte Meravigliosa, questa notte, sono stati svegliati di soprassalto dalle grida, dal fumo e soprattutto dalle fiamme divampate in una via in cui erano parcheggiate diverse auto, come si consueto. Questa volta, però, la sosta non è stata proprio tranquilla: una delle auto ha improvvisamente preso fuoco e, in poco tempo, le fiamme oltre a divorarla si sono estese anche alle vetture adiacenti innescando un incendio a catena.

L’incendio di questa notte a Fonte Meravigliosa

Così si è verificato un incendio improvviso, durante la notte, che ha finito per coinvolgere diverse autovetture in sosta in una delle vie del quartiere: nessun innesco individuato al momento, che possa far pensare ad un atto doloso. Solamente tanta paura tra i residenti che hanno visto letteralmente bruciare i veicoli sotto casa.

Un rogo improvviso: coinvolte diverse auto in via Francesco Patrizio da Cherso

Il fatto è accaduto questa notte di martedì 19 aprile, intorno alle 2.20, precisamente in via Francesco Patrizio da Cherso. Un rogo vero e proprio che ha assunto delle grosse proporzioni con il passare del tempo. Pare che le fiamme siano partite da un’auto in particolare, e solo successivamente propagatesi anche agli altri veicoli. Per fortuna, nessun ferito e nessuna persona coinvolta. La strada era sgombera in quel momento.