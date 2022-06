Roma, la scena surreale: passeggeri bloccati costretti a scendere dal tetto dell’autobus (VIDEO)

Roma. Sono scene davvero surreali quelle che si sono verificate nelle ultime ore nella Capitale. Ormai siamo abituati a vedere gli autobus in tutte le condizioni scibili dall’immaginario umano: fermi, distrutti, che vanno a fuoco o preda di rapine e molestie.

Fenomeni, questi, che non riguardano il sistema di trasporti Cotral, che di recente, tra l’altro, ha messo su piazza anche autobus nuovi per i cittadini. Ma pare che questa volta la sfortuna abbia fatto un giro diverso. Ieri, infatti, i passeggeri di un autobus ”blu” sono stati costretti ad uscire dal tetto per via di un guasto momentaneo alle porte.

Passeggeri escono dal tetto di un autobus Cotral

Il caso si riferisce all’autobus Cotral (Linea Ponte Mammolo-Tivoli) che nella giornata di ieri si trovava in zona Settecamini quando, all’improvviso, le porte che avrebbero dovuto garantire l’uscita ai passeggeri si sono completamente bloccate, e sono stati costretti ad uscire da tetto.

Il video incredibile

Un video ai limiti dell’incredibile, che ha fatto il giro del web, e pubblicato anche dalla pagina ufficiale di WelcomeToFavelas (Instagram). Le surreali immagini mostrano come i passeggeri siano rimasti rinchiusi all’interno dell’autobus, nel tentativo di interloquire con chi si trova al di fuori. Ad un tratto però, è stato chiaro che l’unica via d’uscita si trovava verso l’alto.

Così, un passeggero, in particolare, decide di non attendere più e si arrampica fin sopra il tetto del mezzo, uscendo al di fuori proprio dall’apertura che si trova verso l’alto. Dopo di lui, anche gli altri, incalzati dal primo intrepido che ha deciso di provarci. Ad ogni modo, si è trattato di un guasto temporaneo, durato pochi minuti, ma che ha portato i passeggeri più ”atletici” a non attendere all’interno del mezzo. Ecco il video incredibile: