Roma, sfondano la saracinesca con l’auto e saccheggiano tutto: il colpo nella notte

Roma. Due auto, di cui una adibita allo sfondamento. Poi, la fuga con il malloppo dopo il colpo nella notte. La banda dell’ariete è entrata in scena questa notte, in zona Tor Sapienza per il colpo forse già da qualche tempo premeditato.

Rapina a Roma con la tecnica dell’auto-ariete

La tecnica, quella dell’auto-ariete, lanciata a velocità contro la saracinesca del chiosco bar del distributore di carburante Ip. Dopo essere entrati all’interno, hanno trafugato tutto il denaro presente. Il bottino è ancora in via di quantificazione dalle indagini.

Il colpo questa notte

Quando il colpo è stato messo in atto, erano all’incirca le 2.00 di questa notte – tra il 21 e il 22 agosto – nei pressi del distributore Ip che si trova proprio all’altezza del civico 400 di Via Collatina. Le vetture impiegate per la rapina erano però due, come anticipato, una delle quali adibita allo sfondamento della saracinesca del chiosco.

Le indagini e i rilievi sul posto

L’operazione è stata rapida: una volta sfondata l’entrata, i malviventi sono entrati dentro e hanno velocemente prelevato il bottino. Infine sono scappati a bordo delle due auto con le quali erano giunti sul posto. Nel frattempo sono state avviate le indagini nel tentativo di risalire alla loro identità. Al vaglio anche le telecamere di video-sicurezza.