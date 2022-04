Roma, sgomberate le baracche sull’Aventino e bonificate le aree verdi

Roma. Sono iniziate già nella giornata di ieri, per poi proseguire anche oggi, le operazioni di sgombero e bonifica delle aree verdi in zona Aventino dove, da tempo, si erano stanziati diversi cittadini senza fissa dimora allestendo in quel luogo le loro abitazioni di fortuna.

Sgomberate baracche e ripulita l’area circostante

Un’operazione che non sarà proprio breve. Non solo la bonifica delle aree verdi in parte occupate, ma anche lo sgombero degli individui che vi avevano costruito la propria dimora con annesso smantellamento delle baracche all’interno delle quali si erano stanziati nella zona di riferimento.

Le operazioni di ieri

Sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Celio, con l’ausilio di personale del Dipartimento delle Politiche Sociali ed abitative, nonché del Nucleo Assistenza Emarginati, hanno provveduto alla sistemazione delle persone trovate sul posto a seguito del loro arrivo. Una tale situazione di degrado aveva generato, nel corso del tempo, forti preoccupazione tra i residenti.

Il supporto di AMA per la bonifica

Apprensioni che erano state rappresentata anche da alcune associazioni di quartiere particolarmente attive. Gli agenti, hanno richiesto sul posto anche l’intervento del personale dell’AMA, la nota azienda che a Roma si occupa dei rifiuti, per la pulizia dei luoghi che sono stati così ripristinati.