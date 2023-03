Roma, spese folli al Centro con carta di credito…rubata: beccato dai carabinieri

Roma. Spese folli per le vie del centro: ha scelto uno dei negozi più gettonati, in Via del Tritone, ci si è fiondato dentro e ha iniziato a dare libero sfogo ai suoi desideri più reconditi: numerosissimi i capi di abbigliamento che ha provato ad acquistare, strusciando di continuo la carta di credito che, però, non era sua. Purtroppo per lui, in quel momento i carabinieri lo stavano osservando e hanno prontamente intuito la dinamica delle sue azioni. Anche perché non era neppure la prima volta per il soggetto in questione. Ma cosa è successo?

Spese folli al centro di Roma con la carta rubata

Quando si ha la carta di credito bisogno stare attenti, perché non vedendo i soldi materiali, spesso le spese superano di gran lunga le aspettative: l’eccessiva facilità di pagamento e l’assenza di contante dalla vista riescono a sopire il senso di colpa, ma poi, alla fine, quando si apre l’app per controllare il conto, si piangono lacrime salate. Ma se la carta di credito è di un altro, allora è tutta un’altra storia: gli acquisti non badano a spese, e si da libero sfogo ad ogni propria volizione. Come nel recente caso di cronaca segnalatoci proprio dalle sale stampa dei Carabinieri.

Il tentativo di acquisto in un negozio in Via del Tritone

La scorsa sera, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno, infatti, arrestato un cittadino cileno di 32 anni, senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine, gravemente indiziato del reato di indebito utilizzo di carta di credito e di pagamento. Nel dettaglio, durante un servizio di pattuglia in borghese, i militari lo hanno notato aggirarsi per le vie del centro e quando lo hanno visto entrare all’interno di un esercizio commerciale di via del Tritone hanno seguito i suoi movimenti. L’uomo ha scelto numerosi capi di abbigliamento per un valore di circa 1500 euro, si è diretto alle casse per pagare con una carta di credito.

L’arresto dei Carabinieri

Dopo due tentativi andati a vuoto, il 32enne ha cercato di allontanarsi dal negozio frettolosamente, provando a disfarsi della carta. Bloccato e controllato dai Carabinieri che lo attendevano fuori, è stato trovato in possesso di una carta di credito, risultata rubata. A quel punto i Carabinieri lo hanno arrestato, tradotto in caserma e condotto presso le aule di piazzale Clodio dove il Giudice del Tribunale di Roma lo ha condannato con rito abbreviato ad un anno di reclusione e 300 euro di multa.