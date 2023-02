Roma, smurano la cassaforte e rubano soldi e gioielli: bottino da centinaia di mila euro

Hanno messo a segno un furto di centinaia di migliaia di euro in un attico di via Ruggiero Fauro. I ladri, una volta dentro, sono andati diretti nella camera da letto dove c’è la cassaforte e siano riusciti a smurarla, per prendere tutto quanto vi era custodito all’interno. Un bottino considerevole, a quanto pare, tra soldi e gioielli. Ma sono stati anche tanti gli oggetti personali con grande valore affettivo, più che economico, portati via; oltre alle chiavi di una cassetta di sicurezza.

Un furto pianificato nel dettaglio

Il furto si è consumato nel primo pomeriggio di domenica 26 febbraio scorso, mentre la proprietaria non era in casa. Sembra che la banda sapesse dove andare e cosa avrebbero trovato, perché sono andati a colpo sicuro. La Polizia, che indaga sul caso, ritiene infatti che i malviventi fossero più di uno. Dopo accurate indagini è stato appurato che sono entrati dalla porta finestra del salotto e che dopo aver smurato la cassaforte nella camera da letto, abbiano messo a soqquadro anche altre stanze, alla ricerca di oggetti di valore.

La paura dei residenti

Le indagini della Polizia del Commissariato Villa Glori sono difficili, perché quella palazzina non ha sistema di videosorveglianza e nessuno dei vicini ha sentito o visto nulla. Un mistero insomma, sul quale gli investigatori stanno cercando di fare luce, aiutandosi con i rilievi della Polizia scientifica nella speranza di trovare impronte che possano ricondurli a personaggi già noti, ma anche attraverso i video presenti nelle strade del quartiere al fine di trovare qualche elemento utile, qualche faccia sospetta, segnali che possano essere utili a seguire una traccia. Ora nel palazzo di via Ruggero Fauro che fino a domenica era un luogo tranquillo nel quale vivere, sale la paura. D’altro canto erano oltre 50 anni che quella struttura non veniva presa di mira dai ladri. Cosa è cambiato? Come mai i ladri sembra siano andati a colpo sicuro? Domande alle quali è chiamata a dare risposte la Polizia che indaga sul caso.