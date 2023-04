Strade killer a Roma, almeno 100 incidenti in 3 anni su via di Casal Boccone: gli interventi previsti

Le strade di Roma uccidono. Alcune più di altre. Per questo il tema della sicurezza stradale è sensibile e fondamentale in questi ultimi mesi, e non solo. C’è una strada, in particolare, che si è guadagnato l’appellativo di ”strada killer” e che il Comune ora vuole mettere in sicurezza, soprattutto a seguito delle diverse segnalazioni dei cittadini. Parliamo di Via di Casal Boccone, nel III Municipio.

Via di Casal Boccone, strada killer

Sono tantissimi i casi di incidenti da quelle parti: parliamo di via di Casal Boccone, soprattutto in corrispondenza dell’incrocio con via Ugo Ojetti, teatro di diversi incidenti. Una ”strada killer” che ora, come detto, il Comune vuole mettere in sicurezza, deciso ad intervenire soprattutto in considerazione delle diverse segnalazioni da parte dei cittadini stessi, i quali sono concretamente preoccupati per la loro incolumità. Per tale ragione, proprio nei giorni scorsi, gli inquilini dell’aula Giulio Cesare hanno approvato una mozione – presentata ( alla fine dello scorso anno, ndr) dal Consigliere comunale (Pd) Riccardo Corbucci e dal Presidente della Commissione Turismo, Mariano Angelucci – che a quanto pare prevede l’installazione di un impianto semaforico “da collocare in corrispondenza con l’intersezione con il tratto di strada che conduce ai numeri civici, dal 98 al 102.”, come recita un estratto del documento discusso.

Installazione di semafori e altre misure di sicurezza

Ad intervenire sulla questione, in particolare, è stato il Consigliere Riccardo Corbucci, che ha ben spiegato i motivi degli interventi che ci sono in ballo: ”Abbiamo appena approvato in Aula la mozione che avevamo presentato alla fine del 2022 per garantire la sicurezza stradale di via di Casal Boccone nel Municipio III, provvedendo all’installazione di un impianto semaforico, da collocare in corrispondenza con l’intersezione con il tratto di strada che conduce ai numeri civici dal 98 al 102. Vogliamo consentire sia l’attraversamento pedonale in sicurezza per i cittadini, che una più agevole immissione nella carreggiata principale di via di Casal Boccone per i veicoli diretti verso via della Bufalotta e via Ugo Ojetti.

Centro incidenti in 3 anni