Roma, topo d’appartamento beccato sul fatto aggredisce i poliziotti con una scimitarra

È bastata la richiesta di aiuto al 112 per far accorrere due equipaggi della Polizia che hanno sorpreso un ladro mentre cercava di forzare la porta di un appartamento in zona XX Settembre.

Erano le prime ore della mattina quando gli agenti del I Distretto Trevi e del commissariato Esquilino sono arrivati all’indirizzo fornito dalla sala operativa: entrati nello stabile, i poliziotti hanno sorpreso un 39enne, originario dell’Honduras, che cercava entrare in un’abitazione.

Il ladro ha impugnato la scimitarra e aggredito i poliziotti

Vistosi scoperto, l’uomo ha estratto da dietro la schiena un coltello-scimitarra di circa 45 centimetri, di cui 30 di sola lama perfettamente affilata, brandendolo con fare minaccioso e scagliandosi contro gli uomini in divisa. Ne è scaturita una colluttazione al termine della quale, però gli agenti sono riusciti a bloccare e disarmare il 39enne.

Convalidato l’arresto per rapina, lesioni e resistenza

Addosso lo straniero aveva numerosi assegni circolari sui quali sono in corso ulteriori accertamenti. Il 39enne è stato quindi arrestato in quanto gravemente indiziato di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’arresto; l’uomo è stato poi condannato alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.