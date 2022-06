Roma, torna l’incubo del piromane seriale: due grossi incendi in 20 minuti, a fuoco anche un camper (FOTO E VIDEO)

Torna l’incubo del piromane seriale a Roma, in zona Prati Fiscali. Due incendi nel giro di 20 minuti, a distanza di poche centinaia di metri. Il sospetto che ad appiccarli sia stata la stessa persona è forte. Il primo è avvenuto intorno alle ore 9:30, in via dei Prati Fiscali, all’altezza di via Val di Sambro.

Camper a fuoco

A bruciare un camper, per fortuna vuoto in quel momento. Il mezzo è stato avvolto rapidamente dalle fiamme: in pochi istanti il fuoco ha completamente distrutto il camper, rischiando di danneggiare anche le auto parcheggiate a poca distanza. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio evitando il peggio.

Baracche distrutte

Meno di venti minuti dopo, alle 9:47, è arrivata la segnalazione di un nuovo incendio. Stavolta ad essere colpita la zona verde retrostante Piazza Minucciano. A bruciare, stavolta, oltre a cumuli di rifiuti e sterpaglie, le baracche che si trovano nella boscaglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile con una kilolitrica da 14mila litri per cercare di domare le fiamme. Presenti anche gli agenti della polizia di stato e della polizia locale di Roma Capitale.

Inferno III Municipio

Solo ieri un altro enorme incendio aveva distrutto un’area molto vasta del III Municipio, in zona Tufello. L’intero Municipio da oltre un mese è devastato dagli incendi, ormai quotidiani. “Il nostro quartiere brucia con cadenza impressionante e nessuno fa niente”, dicono sconsolati i cittadini. “Rispetto ad altre zone la nostra è tra le più colpite della Capitale, forse per la conformazione geografica. Ogni giorno ci sono incendi di grosse proporzioni, quasi sempre di origine dolosa”.

Foto e video di Reporter Montesacro