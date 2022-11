Roma, torna regolare il servizio sulla Metro C ma l’orario è ridotto nel weekend

Roma. Una mattinata da dimenticare quella vissuta dai pendolari oggi, venerdì 4 novembre. Infatti, a causa del guasto di un treno durante una manovra d’inversione, la circolazione sulla metro C è stata letteralmente bloccata. Il disservizio ha interessato ben 7 fermate e, nella fattispecie, quelle comprese tra Grotta Celoni e Monte Compatri/Pantano. Ora, Atac con una nota comunica che il servizio sull’intera linea è tornato ad essere regolare.

Servizio regolare sulla metro C, la nota di Atac

Il servizio sulla metropolitana C è dunque tornato ad essere regolare. Tuttavia, come rende noto Atac, durante il fine settimana subirà alcune variazioni: “Sono state ultimate le prime verifiche sulla linea C e il servizio è stato riattivato su tutta la linea. Tuttavia, per consentire il completamento degli interventi tecnici al capolinea di Montecompatri-Pantano, nelle giornate di sabato 5 novembre e domenica 6, il servizio della Metro C sarà attivo nella tratta San Giovanni-Grotte Celoni da inizio servizio fino alle 18. Sulla tratta non gestita dai treni verrà attivato un servizio sostitutivo di superficie. Dopo le 18 il servizio tornerà regolare su intera linea”, conclude l’azienda.