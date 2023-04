Roma, trasporta abusivamente rifiuti e li disperde per la città: zozzone beccato dalla Locale

Roma. Lo hanno pizzicato più volte attraverso le telecamere di vigilanza e sicurezza mentre abbandonava rifiuti in strada: alla fine, dopo tanto andare al lardo, ci ha lasciato lo zampino: denunciato dalla Polizia di Roma Capitale. Ecco come sono andati i fatti secondo il resoconto della Polizia Locale dopo le operazioni.

Rifiuti a Roma, AMA posiziona i nuovi “cassonetti intelligenti” nel Centro Storico

Trasporto di rifiuti e abbandono in strada

Si era reso responsabile di un’attività di gestione illecita di rifiuti, con raccolta e trasporto abusivo di rifiuti speciali, l’uomo di 65 anni fermato dalla Polizia di Roma Capitale, Gruppo Spe ( Sicurezza Pubblica Emergenziale), privo dei necessari titoli abilitativi in materia ambientale. Il soggetto, infatti, non è stato in grado di esibire alcuna documentazione o di fornire le informazioni dovute per legge ai fini della tracciabilità, origine, provenienza e destinazione di quanto trasportato. L’ autocarro, con cassone ribaltabile del quale si serviva, era stato più volte ripreso dalle registrazioni acquisite dal sistema di videosorveglianza, nel corso di molteplici trasporti abusivi di rifiuti da demolizione edilizia, che venivano abbandonati in modo incontrollato sulla pubblica via, in zona Collatina.

Veicolo intercettato dagli agenti

Gli agenti, durante un normale servizio d’istituto, finalizzato al contrasto degli illeciti ambientali in zona La Rustica, sono riusciti ad intercettare il veicolo che, sulla base dei rilevi fotografici acquisiti, corrispondeva ai reiterati eventi di abbandono incontrollato di ingenti quantitativi di rifiuti speciali. Dopo un breve inseguimento, il personale operante ha raggiunto e sottoposto a controllo l’autocarro, con conseguente identificazione del conducente, mettendo sotto sequestro il mezzo e tutto il carico di rifiuti trasportati illecitamente, costituito prevalentemente da

rifiuti metallici

spezzoni di tubi e di lamiere in alluminio

matasse aggrovigliate di cavi elettrici

varie apparecchiature elettriche

Il soggetto è stato denunciato e dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria per i reati ambientali commessi. A suo carico saranno attivate anche le procedure amministrative necessarie per consentire la rimozione dei rifiuti abbandonati, a sue spese.