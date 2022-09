Roma, il treno riparte e chiude le porte con la madre dentro: neonata di due mesi resta sola sulla banchina

Roma. Momenti di panico ed apprensione, per una madre che si è vista allontanare improvvisamente dalle cure della propria bambina, durante la fermata di un treno. La locomotiva è ripartita mentre la donna era ancora a bordo, dopo aver fatto scendere la piccola dal treno con il passeggino.

Paura e apprensione alla stazione di Colleferro

La dinamica si è svolta nella giornata di ieri, mercoledì 7 settembre, in mattinata. Il treno Roma-Cassino era appena giunto alla stazione di Colleferro. Tra i vari passeggeri che stavano scendendo dal treno, c’era anche una donna – probabilmente una pendolare – insieme alla sua piccola di soli due mesi.

La dinamica dell’accaduto

Il viaggio era andato bene, e di buona ora si trovavano presso la stazione dove sarebbero dovute scendere. Una volta fermatosi, il treno ha spento i motori. Così la donna ha iniziato ad avviarsi verso l’uscita. Per prima cosa ha fatto scendere la sua bimba, con il passeggino, posizionandola momentaneamente sulla banchina in attesa di recuperare gli altri bagagli.

Le porte del treno si chiudono all’improvviso

Proprio in questo istante è accaduto il fatto. Il tempo di risalire sul treno per recuperare gli altri bagagli rimanenti, e il treno è partito nuovamente, all’improvviso. Difficile immaginare l’apprensione della donna che ha visto letteralmente il passeggino con la sua piccola bimba allontanarsi sempre di più dalla sua vista. La piccola era rimasta a terra, mentre la donna era ripartita assieme alla locomotiva.

L’intervento dei carabinieri

Il panico, per fortuna, non ha impedito alla donna di avvisare i Carabinieri i quali, dopo la segnalazione, sono tempestivamente intervenuti sul posto, recuperando la piccola e portandola al sicuro in centrale. Qui hanno atteso l’arrivo della madre che, grazie ai militari, ha potuto riabbracciare felicemente la sua piccola dopo la brusca avventura.