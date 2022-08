Neonata abbandonata in una scatola vicino all’ospedale: bimba trovata da un’infermiera

È stata abbandonata in una scatola. Una neonata è stata trovata stamattina a Monza fuori l’ospedale San Gerardo.

Il pianto della bambina ha fatto accorrere un’infermiera

Il pianto della piccola ha richiamato l’attenzione di un’infermiera che alle 5 e 30 di stamattina, mentre stava per entrare nel nosocomio per iniziare il turno di lavoro, ha guardato in quella scatola per vedere cosa ci fosse al suo interno e ha trovato la bimba.

La piccina era avvolta in una coperta ed era adagiata sul fondo di quel cartone, poggiato sul cofano di un’auto nel parcheggio dell’ospedale.

La neonata è in buone condizioni di salute

L’infermiera ha dato subito l’allarme e la neonata è stata soccorsa dai medici del Pronto soccorso pediatrico del San Gerardo.

I sanitari hanno potuto accertare che la piccolina era nata poche ore prima del ritrovamento ed è in buone condizioni di salute.

La Polizia indaga per risalire ai genitori

Il presidio ospedaliero ha dato comunicazione in Questura del ritrovamento e la Polizia è intervenuta immediatamente per avviare le indagini utili a risalire ai genitori della bimba.

Gli investigatori saranno chiamati a sciogliere una serie di dubbi, primo tra tutti se la bambina è nata nell’ospedale San Gerardo ed è stata abbandonata subito dopo. Un’eventualità che al momento sembra plausibile.