Roma, truffato e investito dopo aver cercato di vendere il suo Rolex su internet

Roma. Truffato e investito con l’auto dopo aver scoperto che i soldi con i quali era stato pagato erano falsi. Una dinamica sconvolgente, che è andata in scena negli ultimi giorni. L’uomo aveva messo in vendita il suo Rolex su internet, con la speranza di fare un buon affare e ricavarci un bel gruzzolo. Ma purtroppo non aveva fatto i conti i rischi che una tale esposizione avrebbe comportato. Ecco cosa è successo.

Truffato e investito per il suo Rolex a Roma

L’uomo, un soggetto di 40 anni, vittima del raggiro e dell’investimento, aveva insomma messo in vendita il suo preziosissimo Rolex su internet, ovviamente con l’obiettivo di fare un buon affare, disfarsi dell’oggetto che ormai non usava più e arrotondare qualche entrata. Un oggetto ben riconoscibile, un marchio importante, tenuto in buone condizioni. Passano pochissimi giorni, ed ecco che arriva la prima proposta, che sembra accettare il prezzo. Così, l’uomo, fiducioso, crede di aver chiuso l’affare, in modo rapido, pulito, indolore. Anche il prezzo di vendita era soddisfacente: 10.000 euro, sui quali, i finti acquirenti non avevano fatto la minima obiezione.

10.000 euro falsi, poi l’hanno speronato con l’auto

Così, stabilite alcune coordinate, l’uomo dà appuntamento ai compratori interessati al suo prezioso orologio per venerdì scorso, 12 maggio 2023, intorno a mezzogiorno, nei pressi di via Gallia. In lontananza due figure: ragazzi romani che avevano già pensato a come raggirarlo. Infatti, i due hanno pagato in contanti – 10.000 euro – ma con un particolare di non poco conto: i soldi erano falsi. Tutte le banconote. Sono bastati pochi minuti al 40enne per renderci conto che le banconote erano false, e così, dopo la scoperta dell’amara verità, ha deciso di rincorrerli a bordo del suo scooter. Ma i due ragazzi, dopo essersi resi conto dell’inseguimento, e aver adocchiato l’uomo, l’hanno speronato e fatto cadere a terra. Il 40enne è stato così ferito, ma non in modo grave per fortuna, sebbene abbia avuto bisogno delle cure del personale medico intervenuto sul posto. Ora, sulle tracce dei truffatori, c’è la Polizia che sta cercando di risalire alla loro identità.