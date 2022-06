Roma: accerchiati, minacciati e costretti a lasciare il denaro. Turisti bersaglio ideale dei rapinatori

Roma. Ondata di furti e assalti in strada nelle ultime ore. Del resto è il periodo in cui i turisti riprendono ad intasare le vie del Centro storico, i negozi e le piazze più caratteristiche.

Sono il bersaglio ideale per i borseggiatori, non solo per la loro disponibilità di denaro, ma anche perché inesperti sulla città e i suoi pericoli. Inoltre, il caldo e le meraviglie della città fungono da veri e propri ”alleati” in questi casi, poiché in grado di distrarre le vittime ed abbassare la loro soglia di attenzione.

Arrestati saccheggiatori di turisti a Roma

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia San Pietro hanno arrestato 4 cittadine romene, di età compresa tra i 23 e i 27 anni, tutte con precedenti, che, dopo aver avvicinato e circondato una turista svizzera di 70 anni in piazza dei tribunali angolo ponte Umberto I.

Leggi anche: Roma, approfittano della folla e scippano i turisti: 14 arresti in 48 ore

La dinamica dell’assalto

Dopo averla accerchiata e impaurita, si sono avvicinate sempre di più, fino a inibire i suoi movimenti. La vittima non ha potuto far altro che sottostare alle loro richieste: l’hanno derubata dei suoi averi, sfilandole il portafogli che portava nella borsa a tracolla.

La seconda rapina

In manette, nelle stesse ore, anche altri due cittadini romeni, di 20 e 36 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti. Anche in questo caso i malfattori se la sono presa con un turista che si aggirava per le strade della Capitale, noncurante dei pericoli e degli assalti in strada.

Questa volta la vittima era un turista austriaco in lungotevere Tor di Nona. I Carabinieri, infatti, li hanno sorpresi mentre prelevavano il portafogli dallo zainetto che portava in spalla, approfittando di un suo momento di distrazione.