Roma. Ubriachi, prima importunano i clienti e poi si spogliano: identificate due persone

Ubriachi, stavano infastidendo i clienti del centro commerciale venendo poi alle mani anche tra di loro. Notato l’accaduto, la direzione del centro commerciale li ha fatti uscire dall’esercizio allertando al contempo le forze dell’ordine. In evidente stato di alterazione, i due uomini sono stati fatti accompagnare fuori dagli addetti alla vigilanza che hanno riferito agli agenti di aver trovati senza vestiti. Tuttavia, una volta giunta sul posto la Polizia, i due, sarebbero stati trovati vestiti.

Ubriachi importunano i clienti e poi si spogliano: cosa è successo

I fatti, ancora in via di definizione, sono avvenuti nella serata di ieri, lunedì 3 aprile, intorno alle 20. Siamo in un negozio del centro commerciale di Roma est quando due uomini, in evidente stato di alterazione dovuto al consumo di alcol, hanno dapprima spintonato alcuni presenti, arrecando disagio agli avventori e venendo poi alle mani tra di loro. Notato l’accaduto, la direzione del centro commerciale ha allertato gli addetti alla vigilanza che, dal canto loro, hanno provveduto ad accompagnarli fuori allertando al contempo le forze dell’ordine. Secondo quanto si apprende, nel corso del diverbio i due si sarebbe spogliati, elemento questo che però non ha trovato conferma al successivo arrivo della Polizia. Infatti, una volta giunti sul posto, gli agenti hanno trovato gli uomini sì ubriachi ma vestiti. Gli uomini hanno rifiutato le cure mediche ma le ferite da loro riportate non sarebbero gravi. I due sono stati solamente identificati in quanto non avrebbero commesso alcun reato dal momento in cui nessuno ha presentato denuncia.