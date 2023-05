Roma, guida il suo furgone completamente ubriaco: a zigzag su Corso Francia

Roma. Niente di più pericoloso: la volante del suo furgone completamente ubriaco, e la sua andatura di certo non è passata inosservata a coloro che hanno incrociato il suo cammino: uno zigzagare continuo e capriccioso, il chiaro sintomo di un eccesso nei livelli di alcool da parte del soggetto che, dopo l’intervento dei carabinieri, certamente ci ripenserà due volte prima di rifare un gesto del genere.

A zigzag su Corso Francia: ubriaco alla guida di un furgone

Insomma, nonostante l’alcool tracannato, il soggetto, un uomo di 47 anni, è entrato nell’abitacolo del suo furgone, tipo Doblò, e ha messo in moto il motore. Poi, senza pensarci troppo ha imboccato Corso Francia. Dopo qualche metro, però, la sua lucidità ha dato chiari segni di cedimento: il furgone non sapeva bene in quale parte della carreggiata posizionarsi, e così è iniziato il suo slalom sulla strada che, per fortuna, dato l’orario era quasi completamente sgombera. Il fatto è accaduto questa notte, sabato 27 maggio 2023, intorno alle 3.00.

L’alcool test e la denuncia

La segnalazione del fatto è avvenuta da parte di un altro utente del traffico, certamente più lucido, che si è accorto subito di quello che stava accadendo, e certamente ha intuito il pericolo imminente di quel continuo zigzagare compulsivo sulla strada notturna. E così, sono intervenuti i carabinieri. Dopo averlo fermato, hanno somministrato l’alcool test: ovviamente risultato positivo. L’uomo è stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza.