Roma, valigie ‘stupefacenti’ con 45 kg di oppio: arrestata 47enne (FOTO)

Era appena arrivata a Roma con le sue valigie e aveva chiesto a un taxi di accompagnarla a casa. Niente di strano se non fosse che quelle valigie, così pesanti e grosse, hanno insospettito il tassista: qualcosa non tornava in quella donna, una 47enne indiana. E l’uomo non si sbagliava: ha allertato i Carabinieri e i militari una volta a casa della 47enne hanno trovato ben 45 kg di bulbi di papavero da oppio essiccato, ben nascosti in quei bagagli che da Roma Tiburtina aveva portato nella sua abitazione, in via delle Capinere a Roma.

‘Pony express’ dell’oppio arrestata a Roma

Ad allertare il 112 il tassista, quello che aveva accompagnato la donna dalla stazione ferroviaria Tiburtina all’abitazione in via delle Capinere. L’uomo, insospettito da quelle cinque grosse e pesanti valigie, ha chiamato le forze dell’ordine e grazie a questo i Carabinieri sono riusciti a risalire alla donna. E alla sua abitazione. In casa, a seguito della perquisizione, sono stati trovati 45 kg di bulbi di papavero da oppio essiccato, ben nascosti in quei bagagli.

Ai domiciliari

La donna, quindi, è stata arrestata. I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna l’hanno rintracciata e ora lei è gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato e per la 47enne sono scattati i domiciliari.