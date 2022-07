Roma, violento scontro auto-moto: un ragazzo grave in ospedale

Roma. Un impatto gravissimo, con delle conseguenze letali per un giovane ragazzo. Un incidente pauroso sulla Cassia che ha visto lo scontro tra un’auto ed un mezzo a due ruote. Il fatto è accaduto oggi, venerdì 29 luglio, intorno alle 16.45

Durissimo scontro auto-moto sulla Cassia

Ad avere la peggio, come sempre in questi casi, il centauro: il ragazzo in scooter è finito contro un’auto all’altezza di Grottarossa, all’inizio dell’uscita del Gra, ed ora è in condizioni gravissime. Chiamati subito i soccorsi, un’ambulanza è giunta sul posto: poi l’arrivo degli agenti di Roma Capitale.

La dinamica dell’incidente

Come detto, lo scontro è stato durissimo. Pare che la moto procedesse in direzione Ponte Milvio e, secondo le prime ricostruzioni, l’auto stava probabilmente svoltando verso sinistra, quando è avvenuto lo scontro improvviso con la moto. Il tutto è successo nelle ultime ore, per questo la dinamica è ancora tutta da acclarare, ed è ora al vaglio degli agenti.

I veicoli coinvolti

Al momento, ciò che sappiamo è che sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del 15 Gruppo Cassia, precisamente in via Cassia, altezza via Oriolo Romano, per i rilievi del tremendo incidente. I veicoli coinvolgi nello specifico sono un motoveicolo Honda e una Nissan Micra.

La corsa in ospedale: ragazzo gravissimo

Il ragazzo, poi, è stato prontamente portato in ospedale, le sue condizioni sarebbero molto gravi. Ora si trova all’ospedale Villa San Pietro, in codice Rosso La strada è stata chiusa al transito dei veicoli con conseguente caos e code nel quadrante Nord della Capitale.